Automobilista ubriaco semina il caos e ferisce due persone
Il 41enne ha provocato vari incidenti, rilevato un tasso alcolemico di 1,62 mg/l
BASILEA - Un automobilista in stato di ebbrezza ha provocato una serie di incidenti nella serata di mercoledì 29 luglio a Basilea, causando il ferimento di almeno due persone. La polizia cantonale è intervenuta dopo le prime segnalazioni giunte poco dopo le 20 alla centrale operativa.
Secondo quanto riferito, il conducente di un’Audi nera ha inizialmente urtato più veicoli parcheggiati in Grosspeterstrasse, poco dopo l’incrocio con Jacob Burkhardt-Strasse. In uno dei mezzi colpiti si trovava il conducente, che ha lamentato dolori al collo. A seguito della collisione sono scattate le prime chiamate di emergenza.
Dalle prime ricostruzioni della polizia stradale, l’uomo proveniva da Nauenstrasse. Dopo i primi urti, ha imboccato l’autostrada A2 all’ingresso Basel-Wolf, uscendo poco dopo a Basel-Wettstein. Ha quindi proseguito attraverso Schwarzwaldbrücke e Schwarzwaldstrasse, dove all’altezza del parcheggio del Badischer Bahnhof ha urtato il muro della struttura. Successivamente ha svoltato in Riehenstrasse, provocando poco prima di Hermann Albrecht-Strasse una collisione con un veicolo proveniente in senso opposto.
Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 63 anni, trasportata dal servizio sanitario di Rettung Basel-Stadt all’ospedale di Lörrach.
La corsa del veicolo si è conclusa a Riehen, in Äussere Baslerstrasse, poco prima dell’incrocio con Rauracherstrasse. Qui il conducente, un uomo di 41 anni, è stato fermato da collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini fino all’arrivo della polizia cantonale.
Durante il tragitto l’automobilista ha perso diversi componenti del veicolo e ha urtato varie barriere stradali. Il test dell’alcol effettuato sul posto ha rilevato un tasso alcolemico di 1,62 mg/l. Su mandato della Procura di Basilea-Città, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni colpose.
Le autorità stanno verificando se lungo il percorso siano stati danneggiati altri veicoli. Eventuali persone coinvolte o testimoni sono invitate a contattare la polizia stradale al numero 061 208 06 00 o via email all’indirizzo mobileverkehrspolizei@jsd.bs.ch.