Automobilista ubriaco semina il caos e ferisce due persone

Dalle prime ricostruzioni della polizia stradale, l’uomo proveniva da Nauenstrasse. Dopo i primi urti, ha imboccato l’autostrada A2 all’ingresso Basel-Wolf, uscendo poco dopo a Basel-Wettstein. Ha quindi proseguito attraverso Schwarzwaldbrücke e Schwarzwaldstrasse, dove all’altezza del parcheggio del Badischer Bahnhof ha urtato il muro della struttura. Successivamente ha svoltato in Riehenstrasse, provocando poco prima di Hermann Albrecht-Strasse una collisione con un veicolo proveniente in senso opposto.

Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 63 anni, trasportata dal servizio sanitario di Rettung Basel-Stadt all’ospedale di Lörrach.