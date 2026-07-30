Svizzera, oltre 530 vittime della tratta assistite nel 2025: crescono i casi ma poche condanne

Per quanto riguarda l’individuazione dei casi, nel 2025 sono state identificate 192 nuove potenziali vittime su oltre 380 persone che si sono presentate per un colloquio. Il 55% dei casi riguarda lo sfruttamento sessuale, il 42% il lavoro forzato e il restante 3% altre forme di sfruttamento. La maggior parte delle nuove vittime identificate sono donne (70%) e provengono da 79 Paesi, con una presenza più significativa di persone originarie di Colombia, Nigeria e Brasile.

«Il nostro impegno a favore delle vittime ci conferisce anche il ruolo di osservatorio delle tendenze criminali legate al reato di tratta di esseri umani. L’individuazione di tali tendenze ci consente di adattare le nostre azioni e le nostre misure di prevenzione in modo più mirato», afferma David Dandrès, direttore di AVIT.