SAN GALLO
Precipita con il parapendio: morta una giovane pilota
La vittima, trasportata in ospedale in condizioni critiche, non è sopravvissuta alle ferite riportate. L'incidente è avvenuto nel canton San Gallo.
Polizia San Gallo
Fonte red
Precipita con il parapendio: morta una giovane pilota
La vittima, trasportata in ospedale in condizioni critiche, non è sopravvissuta alle ferite riportate. L'incidente è avvenuto nel canton San Gallo.
SCHÄNIS - Una pilota di parapendio di 23 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto mercoledì 29 luglio durante un volo di esercitazione.
L’allarme è stato lanciato alle 11.40, quando una terza persona ha segnalato alla centrale operativa di emergenza che una pilota era precipitata nei pressi dell’area di atterraggio di Rufi, nel comune di Schänis (canton San Gallo).
La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale dalla Rega in condizioni critiche, ma è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.
La Procura federale ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.
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