Attenzione a questo barbecue, potrebbe perdere gas

Sono coinvolti i seguenti apparecchi:

- «Grill Magma Marine Kettle 3 - barbecue a gas per imbarcazioni» (riferimenti: MG10207B e MG10217B / 365212 e 916319)

- «Grill Magma a gas Trailmate, 34 x 24,5 cm» (riferimento: MG10801)