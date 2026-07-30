Attenzione a questo barbecue, potrebbe perdere gas
Il rischio di fuoriuscita di gas interessa modelli specifici destinati anche all’uso su imbarcazioni.
Il rischio di fuoriuscita di gas interessa modelli specifici destinati anche all’uso su imbarcazioni.
BERNA - SVGW segnala un avviso di sicurezza diffuso da Bucher + Walt relativo ad alcuni apparecchi a gas della linea "Grills Magma". È stato disposto il divieto di immissione sul mercato per specifici modelli di barbecue destinati anche all’uso su imbarcazioni.
Sono coinvolti i seguenti apparecchi:
- «Grill Magma Marine Kettle 3 - barbecue a gas per imbarcazioni» (riferimenti: MG10207B e MG10217B / 365212 e 916319)
- «Grill Magma a gas Trailmate, 34 x 24,5 cm» (riferimento: MG10801)
Il rischio riguarda il tubo Venturi: la sua rotazione, operazione prevista durante l’uso, può causare l’allentamento o lo svitamento del raccordo filettato alla base del grill, in prossimità del bruciatore. Questa condizione può provocare la fuoriuscita di una miscela gassosa.
Agli utenti finali si raccomanda di verificare, prima di ogni utilizzo, che il raccordo filettato sia correttamente avvitato al bruciatore.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Bucher + Walt S.A.:
Telefono: +41 32 755 95 00
Email: info@bucher-walt.ch