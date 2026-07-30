Il fumo degli incendi in Francia arriva fino in Svizzera
La concentrazione nell'aria è tuttavia bassa e ─ come confermato da MeteoSvizzera ─ non ci sono pericolo per la popolazione
BERNA - Negli ultimi giorni, una parte del fumo sprigionatosi dagli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia ha raggiunto la Svizzera. Tuttavia, precisa MeteoSvizzera, non vi sono pericoli giacché la sua concentrazione nell'aria è troppo bassa per avere ripercussioni sulla salute.
Al momento, nulla indica che la situazione meteorologica cambierà in modo significativo nei prossimi giorni, ha indicato a Keystone-ATS l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia. I venti da sud-ovest persisteranno e il fumo continuerà a raggiungere la Svizzera a intermittenza.
Il fumo non è per ora direttamente identificabile in quanto tale, ma è all'origine di una foschia. Quando la sua concentrazione è elevata, è possibile percepirne l'odore a livello locale.
Anche le condizioni di temperatura in Svizzera non subiscono variazioni significative a causa del fenomeno. Il fumo ha senz'altro una certa influenza sulle condizioni di irraggiamento, ma poiché non sarà molto denso non avrà praticamente alcun effetto sulla temperatura, secondo MeteoSvizzera.