Il fumo degli incendi in Francia arriva fino in Svizzera

Il fumo non è per ora direttamente identificabile in quanto tale, ma è all'origine di una foschia. Quando la sua concentrazione è elevata, è possibile percepirne l'odore a livello locale.

Anche le condizioni di temperatura in Svizzera non subiscono variazioni significative a causa del fenomeno. Il fumo ha senz'altro una certa influenza sulle condizioni di irraggiamento, ma poiché non sarà molto denso non avrà praticamente alcun effetto sulla temperatura, secondo MeteoSvizzera.