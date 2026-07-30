Alla fine interviene il Cantone: Iwona e Paula L. potranno restare

Negare l'assistenza sociale era illegale

Nella sua decisione, il Comune aveva motivato il mancato versamento dell'assistenza sociale ordinaria sostenendo che le due donne erano comunque minacciate da un provvedimento di allontanamento e che, per questo motivo, avrebbero avuto diritto soltanto all'aiuto d'emergenza.

Il Municipio di Untersiggenthal ha accettato la decisione del Cantone. A causa del procedimento ancora in corso, tuttavia, non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni. In ogni caso è certo che Iwona e Paula L. riceveranno retroattivamente le prestazioni che spettavano loro.