Iniziativa sull'alimentazione, i promotori ricorrono contro le spiegazioni governative

I promotori obiettano che tale promozione non sia equiparabile a divieti di consumo o ad abitudini alimentari imposte dallo Stato. Dal loro punto di vista, si tratta piuttosto di eliminare gli incentivi sbagliati. «Oggi il 75% dei 3,6 miliardi di franchi di sussidi va a favore della produzione animale. La produzione e il consumo di alimenti vegetali sono quindi fortemente svantaggiati», precisa Herren nel comunicato.

L'iniziativaL'iniziativa, il cui nome per esteso è «Per un'alimentazione sicura - mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)», chiede un riorientamento in favore della sicurezza alimentare. L'agricoltura e l'intera filiera dovrebbero pertanto puntare maggiormente sulla produzione e sul consumo di derrate di origine vegetale anziché animale.