Ferrovie svizzere in corsa: passeggeri e merci tornano a crescere

In lieve aumento anche la domanda di chilometri traccia: complessivamente sono stati richiesti 53,24 milioni di chilometri traccia, lo 0,9 per cento in più su base annua. Come negli anni passati, la crescita è trainata dal trasporto passeggeri. Il traffico merci, invece, pur in ripresa, ha nuovamente richiesto meno tracce rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.