Ferrovie svizzere in corsa: passeggeri e merci tornano a crescere
La stagione primaverile spinge la domanda: segnali di ripresa anche per il traffico merci su rotaia.
BERNA - Nel secondo trimestre, il trasporto ferroviario passeggeri in Svizzera ha raggiunto un nuovo record: i viaggiatori hanno percorso complessivamente 6,3 miliardi di chilometri a persona.
Si tratta di un aumento del 5,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come comunicato giovedì dal servizio informativo per il trasporto pubblico Litra. Superato anche il precedente primato del quarto trimestre 2025, pari a 6,11 miliardi di chilometri a persona. Rispetto al primo trimestre 2026, l’incremento è dell’8,8 per cento.
Secondo Litra, questo significativo aumento rientra nel consueto andamento stagionale del trasporto passeggeri: nel secondo trimestre la domanda cresce per motivi legati alla stagione. Nel complesso, i dati confermano una tendenza positiva e la forte attrattiva del trasporto pubblico in Svizzera.
Segnali di crescita anche nel trasporto merci, dove la prestazione è aumentata del 2,2 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, raggiungendo 2,82 miliardi di chilometri. Dopo diversi trimestri di calo o stagnazione, questo dato potrebbe indicare una lieve stabilizzazione del traffico merci su rotaia, osserva Litra.
In lieve aumento anche la domanda di chilometri traccia: complessivamente sono stati richiesti 53,24 milioni di chilometri traccia, lo 0,9 per cento in più su base annua. Come negli anni passati, la crescita è trainata dal trasporto passeggeri. Il traffico merci, invece, pur in ripresa, ha nuovamente richiesto meno tracce rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.
I dati provengono dal rapporto trimestrale sulle ferrovie e si basano sulle rilevazioni di Litra e dell’Associazione dei trasporti pubblici, in collaborazione con le FFS.