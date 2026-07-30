Rullo compressore giù dal pendio, conducente gravemente ferito

L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. L'uomo stava percorrendo la Maienfelderstrasse e stava svoltando in direzione di Rheinau quando si è trovato di fronte un'automobilista di 90 anni proveniente dal senso opposto. Per evitare il veicolo è stato costretto a sterzare, ma durante la manovra il rullo compressore è scivolato lungo un pendio per circa quattro metri.

Il 41enne ha riportato gravi ferite. Dopo le prime cure prestate sul posto dai soccorritori di Coira, è stato trasportato all'Ospedale cantonale dei Grigioni. Il recupero del mezzo è stato effettuato da un'impresa edile, mentre la Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.