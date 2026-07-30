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GRIGIONI

Rullo compressore giù dal pendio, conducente gravemente ferito

L'operaio, 41anni, ha riportato ferite gravi
Rullo compressore giù dal pendio, conducente gravemente ferito
Polizia canton Grigioni
Fonte red
elaborata da Redazione
Rullo compressore giù dal pendio, conducente gravemente ferito
L'operaio, 41anni, ha riportato ferite gravi

MAIENFELD (GR) - Grave infortunio nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 luglio, a Maienfeld, nei Grigioni. Un operaio di 41 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere uscito di strada con il rullo compressore che stava conducendo.

L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. L'uomo stava percorrendo la Maienfelderstrasse e stava svoltando in direzione di Rheinau quando si è trovato di fronte un'automobilista di 90 anni proveniente dal senso opposto. Per evitare il veicolo è stato costretto a sterzare, ma durante la manovra il rullo compressore è scivolato lungo un pendio per circa quattro metri.

Il 41enne ha riportato gravi ferite. Dopo le prime cure prestate sul posto dai soccorritori di Coira, è stato trasportato all'Ospedale cantonale dei Grigioni. Il recupero del mezzo è stato effettuato da un'impresa edile, mentre la Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

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