Rullo compressore giù dal pendio, conducente gravemente ferito
L'operaio, 41anni, ha riportato ferite gravi
MAIENFELD (GR) - Grave infortunio nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 luglio, a Maienfeld, nei Grigioni. Un operaio di 41 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere uscito di strada con il rullo compressore che stava conducendo.
L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. L'uomo stava percorrendo la Maienfelderstrasse e stava svoltando in direzione di Rheinau quando si è trovato di fronte un'automobilista di 90 anni proveniente dal senso opposto. Per evitare il veicolo è stato costretto a sterzare, ma durante la manovra il rullo compressore è scivolato lungo un pendio per circa quattro metri.
Il 41enne ha riportato gravi ferite. Dopo le prime cure prestate sul posto dai soccorritori di Coira, è stato trasportato all'Ospedale cantonale dei Grigioni. Il recupero del mezzo è stato effettuato da un'impresa edile, mentre la Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.