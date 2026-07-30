Piccolo di foca nato allo zoo di Berna

I cuccioli di foca sono in grado di nuotare e immergersi fin dalla prima ora di vita. Ciò è anche necessario, poiché in natura le foche nascono su spiagge e banchi di sabbia, ovvero in habitat soggetti alle maree. Quando sale la marea, i cuccioli devono essere in grado di nuotare per non annegare.

Le madri e i loro cuccioli comunicano tra loro tramite versi forti e lamentosi quando vengono separati per brevi periodi, ad esempio quando la madre deve entrare in acqua per cercare cibo.