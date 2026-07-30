ARGOVIA
Anziana travolta e uccisa da un treno
La vittima, una pensionata di 88 anni, è deceduta nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori.
Polizia Argovia
Fonte Ats
Anziana travolta e uccisa da un treno
La vittima, una pensionata di 88 anni, è deceduta nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori.
UNTERENTFELDEN - Tragico destino per una pensionata di 88 anni che ieri verso le 18.00 è stata travolta a Unterentfelden da un treno delle Wynental- und Suhrentalbahn, società privata operante nel Canton Argovia. Nonostante i soccorsi, l'anziana è deceduta sul posto, indica una nota odierna della polizia argoviese.
Il convoglio, partito da Schöftland, era diretto a Aarau. Per consentire i rilievi della polizia, la strada è rimasta sbarrata fino alle 22.30. Il traffico ferroviario ha ripreso a funzionare normalmente dalle 21.40.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!