Cibo bocciato dagli estoni...ma l'Esercito lo compra per i militari svizzeri

Ma, viene da chiedersi, è veramente così? E non sarebbe stato preferibile scegliere un'azienda rossocrociata questa volta?

Scarsa qualità e insoddisfazione

Domande, queste, che si sono fatti in molti, anche considerato che, secondo quanto riportato da Inside Paradeplatz, tre anni fa i pasti offerti dalla Kommivabrik OÜ erano stati esclusi dalle forniture dell'esercito estone. E per ragioni piuttosto allarmanti: i pasti erano stati giudicati di scarsa qualità, con fuoriuscite d'olio e conteggi calorici errati. C'erano poi stati ritardi nelle consegne e i militari estoni avevano manifestato insoddisfazione rispetto ai prodotti.