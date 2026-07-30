I Grigioni intendono modificare la legge a causa dei rifugiati ucraini

La revisione della legge cantonale è resa possibile dal fatto che la politica nazionale ha modificato le condizioni quadro. Infatti, la conversione dello "statuto S senza permesso di soggiorno" nello "statuto S con permesso di soggiorno" è disciplinata dal diritto federale. Ciò comprende anche il sostegno finanziario a queste persone, che cambia con la conversione. Le persone con lo statuto di protezione S e permesso di soggiorno riceverebbero infatti l'assistenza sociale ordinaria e quindi contributi più elevati rispetto a quelli attuali.