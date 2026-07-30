Luglio 2026: «Probabilmente il mese più caldo mai registrato»

La previsione delle temperature per oggi e domani è soggetta a incertezze, scrive MeteoSvizzera nel bollettino pubblicato alle 16.00. Allo stato attuale, alla fine del mese la temperatura media mensile su scala nazionale può essere compresa fra 17,7 e 17,8 gradi, con un'anomalia rispetto al periodo di riferimento compresa tra +3,1 e +3,2 gradi.

Nei siti di misurazione di MeteoSvizzera fino a ieri sono state registrate anomalie di temperatura tra +1,4 e +4,4 gradi. Le deviazioni positive più elevate rispetto al periodo di riferimento 1991-2020 - stabilito secondo le direttive dell'Organizzazione meteorologica mondiale - sono state registrate nell'Altopiano e nel Giura. Nella prima regione biogeografica il primato spetta a Neuchâtel (media di 24,3 gradi con una variazione di +4,2 gradi), nella seconda a La Dôle (Giura vodese, 1670 metri di quota; 16,5 gradi, +4,4 gradi). Lugano ha registrato una temperatura media di 25,7 gradi (+3,1). A Samedan, in Alta Engadina (GR), MeteoSvizzera ha rilevato la variazione più contenuta (+1,4 gradi, con una media di 13,7 gradi).