A Basilea si soffoca: raggiunti quasi 40 gradi
Se dovesse salire ancora di più si supera il livello record sul versante nord delle Alpi
BASILEA - A Basilea-Binningen giovedì è stata registrata la temperatura più alta mai avuta finora. Alle 14.10 il termometro ha raggiunto quota, secondo MeteoSvizzera, a 39,7 gradi. Così è stato nuovamente raggiunto anche il valore più alto mai misurato sul versante nord delle Alpi.
Il 7 luglio 2015 a Ginevra erano stati misurati 39,7 gradi, come ha sempre riportato MeteoSvizzera, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, in un comunicato sulla piattaforma X.
Giovedì è stato battuto anche il valore massimo delle temperature minime giornaliere con 27,3 gradi alle 7.30 a St. Chrischona presso Basilea (finora si erano raggiunti i 25,3 gradi il 19 giugno 2013 a Meiringen BE).
Se la temperatura a Basilea dovesse salire a 40 gradi o più, sarebbe la prima volta che questa soglia viene superata in Svizzera sul versante nord delle Alpi.
Il record assoluto di temperatura per la Svizzera proviene da una stazione di misurazione sul versante sud delle Alpi. È di 41,5 gradi ed è stato misurato nell'agosto 2003 - precisamente a Grono GR nel Misox.