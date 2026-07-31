È morto Franco Baresi
L'ex capitano del Milan, da tempo malato, aveva 66 anni.
L'ex capitano del Milan, da tempo malato, aveva 66 anni.
MILANO - L'AC Milan piange Franco Baresi. L'ex capitano, da tempo malato, si è spento all'età di 66 anni.
«La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi», si legge in un post della società milanese. «Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura».
Lo storico capitano rossonero era stato sottoposto, nell'agosto 2025, a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo polmonare.
La sua ultima apparizione pubblica risale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Successivamente le sue condizioni si sono aggravate a causa del ritorno della malattia: gli ultimi giorni li ha trascorsi circondato dall'affetto dei familiari, fino alla notizia della sua scomparsa.
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
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