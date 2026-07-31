È morto Franco Baresi

«La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi», si legge in un post della società milanese. «Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura».