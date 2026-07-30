15 elefanti morti: avrebbero ingerito pomodori avvelenati
Gli animali sarebbero deceduti a causa del cianuro
NAIROBI - Quindici elefanti sono morti in Kenya, probabilmente dopo aver ingerito pomodori avvelenati. Lo ha riferito l’autorità nazionale dei parchi, precisando che i decessi sono avvenuti tra il 24 giugno e il 24 luglio nel Parco nazionale di Amboseli.
Secondo Isaac Lekoolol, responsabile del dipartimento di veterinaria del Kenya Wildlife Service (KWS), analisi di laboratorio hanno individuato nel cianuro la tossina responsabile. Nei ventri degli animali sono stati trovati numerosi pomodori, che potrebbero essere stati contaminati dagli agricoltori.
L’area protetta, che confina a sud con la Tanzania, è anche abitata da comunità agricole. Gli elefanti si introducono spesso nei campi per nutrirsi dei raccolti, alimentando frequenti conflitti tra esseri umani e fauna selvatica.
Gli animali colpiti hanno manifestato sintomi di paralisi, fino a non riuscire più ad alzarsi, morendo nel giro di uno o due giorni. Tra le vittime figurano soprattutto femmine e piccoli.
Secondo le autorità, la presenza di cianuro potrebbe avere conseguenze più ampie, mettendo a rischio anche altri animali selvatici e il bestiame. Al momento, tuttavia, non è segnalato un pericolo immediato per l’uomo.
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