Nuovi attacchi russi nella notte, almeno otto morti
Colpite anche città nell’ovest del Paese. Decine di missili e centinaia di droni, numerosi feriti
Colpite anche città nell’ovest del Paese. Decine di missili e centinaia di droni, numerosi feriti
KIEV - Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte diverse regioni dell’Ucraina, causando almeno otto morti e oltre 30 feriti secondo le prime informazioni diffuse questa mattina dai media ucraini. L’allarme aereo è stato attivato praticamente in tutto il Paese, mentre sarebbero stati impiegati decine di missili, inclusi missili da crociera, e centinaia di droni per mettere sotto pressione la difesa aerea.
I danni sono emersi con maggiore chiarezza all’alba. In un sobborgo di Krywyj Rih, nel sud del Paese, un missile ha colpito un’abitazione occupata da una famiglia numerosa: qui si registrerebbero sei vittime, tra cui due bambini di cinque e dodici anni, oltre a otto feriti. Altre due persone sarebbero morte tra Kiev e la regione di Poltawa, mentre a Lwiw si contano almeno 15 feriti.
Nella città occidentale di Leopoli, non lontano dal confine con la Polonia, missili avrebbero provocato incendi in due grandi complessi residenziali. Immagini diffuse mostrano edifici gravemente danneggiati e soccorritori impegnati nella ricerca di sopravvissuti tra le macerie. Anche nella capitale Kiev diversi edifici sarebbero stati colpiti, in parte probabilmente da detriti.
L’intensificarsi degli attacchi non è stato del tutto inatteso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito nei giorni scorsi del rischio di un massiccio bombardamento, sottolineando la carenza di sistemi di difesa aerea, in particolare contro i missili balistici. Il leader ucraino ha nuovamente chiesto ai partner occidentali, in particolare agli Stati Uniti, un rafforzamento delle forniture, inclusi sistemi Patriot.
Dal canto suo, il ministero della Difesa russo ha confermato gli attacchi, affermando di aver preso di mira infrastrutture militari, aeroporti e centri logistici. Mosca ha inoltre dichiarato di aver abbattuto 258 droni ucraini durante la notte in diverse regioni del Paese.
Nello stesso contesto, un attacco con droni ucraini ha colpito un grande magazzino del rivenditore online Wildberries nella regione russa di Pensa, provocando un incendio e almeno un ferito. Circa 200 dipendenti sono stati evacuati. Negli ultimi tempi, Kiev ha intensificato gli attacchi contro infrastrutture logistiche in Russia, mentre Mosca respinge le accuse di coinvolgimento dell’azienda nello sforzo bellico.
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