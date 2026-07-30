Nuovi attacchi russi nella notte, almeno otto morti

I danni sono emersi con maggiore chiarezza all’alba. In un sobborgo di Krywyj Rih, nel sud del Paese, un missile ha colpito un’abitazione occupata da una famiglia numerosa: qui si registrerebbero sei vittime, tra cui due bambini di cinque e dodici anni, oltre a otto feriti. Altre due persone sarebbero morte tra Kiev e la regione di Poltawa, mentre a Lwiw si contano almeno 15 feriti.