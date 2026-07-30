Nuovo bilancio del terremoto: i morti sono almeno 30

Il capo di gabinetto Minoru Kihara ha spiegato che la discrepanza tra i dati del governo centrale, basati su polizia e vigili del fuoco, e quelli della prefettura, che raccoglie i numeri comunicati dai singoli comuni, è dovuta alla diversità delle fonti.

Alla mattina di oggi, oltre 10'000 persone si trovavano nei centri di evacuazione, circa 23'000 famiglie risultavano senza elettricità e 75'000 senza acqua corrente. La compagnia ferroviaria Jr Kyushu ha comunicato che il servizio dello Shinkansen tra le stazioni di Kumamoto e Kagoshima-chuo resta sospeso per le difficoltà nel valutare i danni, mentre sono state cancellate anche le corse previste tra Chikugo-Funagoya, in prefettura di Fukuoka, e Kumamoto. La scossa di martedì aveva raggiunto il livello massimo, 7, della scala sismica giapponese nelle località di Uki e Hikawa, un'intensità alla quale, secondo l'Agenzia meteorologica nipponica, è impossibile restare in piedi o "muoversi senza strisciare al suolo".