Sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike

Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di magazzini di grossisti e venditori al dettaglio di tutta Italia con la collaborazione delle Fiamme gialle di Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana.