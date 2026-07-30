Sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike
I mezzi erano importati alla Cina e non erano conformi alle norme di sicurezza nazionali e Ue
PALERMO - Migliaia di motorini elettrici, importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori, sono stati sequestrati da finanzieri del comando provinciale di Palermo in esecuzione di un decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari (Gip) di Palmi (Reggio Calabria) su richiesta della procura calabrese.
Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di magazzini di grossisti e venditori al dettaglio di tutta Italia con la collaborazione delle Fiamme gialle di Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana.