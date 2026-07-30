Nuova ondata di attacchi USA contro l’Iran

In precedenza, la radiotelevisione iraniana aveva diffuso una dichiarazione delle Guardie della Rivoluzione secondo cui l’attacco era diretto contro una base militare statunitense in Giordania. Tutti i missili sarebbero stati intercettati, ha affermato il comando americano.

Gli attacchi iraniani sono avvenuti in una fase in cui le forze statunitensi avevano appena sospeso una serie di operazioni militari contro l’Iran durate diversi giorni. Nella notte, i contrattacchi americani avevano l’obiettivo di «ridurre ulteriormente le minacce» provenienti dall’Iran e dai suoi alleati contro le forze USA, la navigazione commerciale e i Paesi del Golfo Persico.