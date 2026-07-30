Incendi boschivi, morto un terzo pompiere

La situazione resta critica soprattutto nel sud di Creta, dove un vasto incendio boschivo e di vegetazione continua a essere fuori controllo. Centinaia di pompieri sono impegnati da mercoledì nella lotta contro le fiamme nell’area a sud di Rethymno.

I roghi hanno causato danni ingenti: numerose aree agricole e uliveti, oltre a diverse abitazioni e stalle, sono stati distrutti o gravemente danneggiati. Diversi villaggi sono stati evacuati in via precauzionale tramite il servizio di emergenza 112, mentre molti turisti sono stati messi in salvo via mare dalla località di Agia Galini.