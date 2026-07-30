Incendi sotto controllo in Gironda, attesi pioggia e calo delle temperature

L'area bruciata non è cambiata (42'000 ettari)», ha scritto la prefettura nel suo aggiornamento delle 6, segnalando «sei incendi attivi», in particolare vicino alle dune di Grand-Crohot (nel comune di Lège-Cap-Ferret) e a sud di Lacanau.

«Oggi il tempo è piuttosto favorevole: sono previsti alcuni rovesci sulla costa tra le 5 e le 9 che potrebbero interessare la zona dell'incendio», hanno aggiunto i servizi statali, con un calo della temperatura previsto tra i 27 e i 34 gradi, rispetto ai 41 di ieri.