Toyota resta leader mondiale per il settimo anno consecutivo

Nonostante la leadership, le vendite complessive del gruppo sono diminuite del 2,8% su base annua, segnando la prima flessione in due anni. A pesare sono stati la domanda debole in Cina e l’aumento dei prezzi della benzina legato alle tensioni in Medio Oriente. Anche la produzione ha risentito del contesto, con un calo dello 0,3% a 5,51 milioni di veicoli, mentre le esportazioni dal Giappone verso il Medio Oriente sono crollate del 36%, a 104'093 unità.