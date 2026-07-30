Incendio a Paros, in stato di fermo il sindaco e altre tre persone

L'incendio si era diffuso rapidamente, alimentato dai forti venti, e aveva portato all'evacuazione in via precauzionale di nove insediamenti, prima di essere domato. I quattro verranno condotti questa mattina davanti al procuratore competente di Siro, per essere ascoltati. Le autorità stanno esaminando se eventuali loro azioni od omissioni possano essere collegate allo scoppio dell'incendio. Nei loro confronti è stata disposta anche una sanzione amministrativa complessiva di oltre 8mila euro (7,47 mila franchi).