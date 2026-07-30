Un oggetto volante penetra nello spazio aereo polacco e si schianta

Nel comunicato del comando supremo si afferma che verso le 3.40 del mattino è stato scoperto nello spazio aereo polacco un oggetto non identificato che si muoveva in direzione ovest. Un caccia F-16 è decollato per il riconoscimento. Successivamente, l'oggetto volante è scomparso dal radar. L'equipaggio di un elicottero ha poi identificato il luogo dello schianto.

Residenti hanno notato un forte boato

La polizia di Lublino ha comunicato su X che i residenti avevano segnalato nelle prime ore del mattino un forte boato. Nei pressi di Tarnawa Kolonia, gli agenti hanno trovato un cratere di dieci metri di diametro.