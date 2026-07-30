Un oggetto volante penetra nello spazio aereo polacco e si schianta
Per Kiev si tratterebbe di un missile russo fuori rotta.
WARSCHAU - Durante pesanti attacchi aerei russi contro l'Ucraina, un oggetto volante è penetrato nello spazio aereo polacco e si è schiantato. Il presunto luogo dell'impatto si trova in una zona disabitata vicino alla località di Tarnawa Kolonia, a sud di Lublino, ha comunicato il comando supremo delle forze armate polacche.
Nella città dell'est del Paese era stato dato l'allarme aereo nelle prime ore del mattino. Il capo del governo polacco Donald Tusk si è recato sul luogo dello schianto.
Nel comunicato del comando supremo si afferma che verso le 3.40 del mattino è stato scoperto nello spazio aereo polacco un oggetto non identificato che si muoveva in direzione ovest. Un caccia F-16 è decollato per il riconoscimento. Successivamente, l'oggetto volante è scomparso dal radar. L'equipaggio di un elicottero ha poi identificato il luogo dello schianto.
Residenti hanno notato un forte boato
La polizia di Lublino ha comunicato su X che i residenti avevano segnalato nelle prime ore del mattino un forte boato. Nei pressi di Tarnawa Kolonia, gli agenti hanno trovato un cratere di dieci metri di diametro.
Il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosziniak-Kamysz ha parlato di una «notte estremamente difficile per la nostra difesa aerea, i sistemi di sorveglianza e di difesa». Attualmente si sta chiarendo sul luogo dello schianto di che tipo di oggetto volante si tratti.
Kiev vede la responsabilità in Russia
La leadership di Kiev ha visto la responsabilità dell'incidente in Russia. «Durante la notte, durante un massiccio attacco russo contro l'Ucraina, un missile da crociera russo del tipo CH-101 è penetrato in Polonia e ha violato lo spazio aereo della Nato», ha scritto su X il viceministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha. Questo sarebbe un'ulteriore prova del fatto che la difesa aerea dell'Ucraina deve essere urgentemente rafforzata, anche per proteggere i Paesi della Nato.
Dall'inizio della guerra d'aggressione russa, lo spazio aereo polacco è già stato violato più volte. Così, a settembre, durante un attacco russo contro l'Ucraina, un gran numero di droni era volato nello spazio aereo polacco. L'aeronautica polacca e altri alleati della Nato hanno abbattuto per la prima volta alcuni di questi oggetti volanti.