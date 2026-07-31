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«Il disarmo completo di Hamas? Un accordo storico»

Il ritiro delle forze israeliane sarà accompagnato dall'arrivo di una forza internazionale e dalla nascita di un nuovo governo palestinese.
«Il disarmo completo di Hamas? Un accordo storico»
GETTY IMAGES
Fonte Ats Ans
di Redazione
«Il disarmo completo di Hamas? Un accordo storico»
Il ritiro delle forze israeliane sarà accompagnato dall'arrivo di una forza internazionale e dalla nascita di un nuovo governo palestinese.

WASHINGTON - "Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature".

Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas.

"Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, a beneficio dei suoi residenti e dei Paesi vicini", aggiunge il tycoon.

L'accordo, scrive ancora Trump, "rappresenta un passaggio fondamentale affinché Gaza sia finalmente governata da un nuovo governo palestinese, che collaborerà strettamente con il Board of Peace per sostenere il popolo palestinese. Allo stesso tempo, Israele otterrà la sicurezza che merita, dato che Gaza non sarà più utilizzata come base per attacchi terroristici".

Un anno fa, inoltre, "eravamo nel pieno di una guerra violenta e devastante, di una crisi umanitaria e della detenzione di ostaggi in condizioni brutali. Abbiamo compiuto progressi storici, ma c'è ancora molto lavoro da fare".

A tal proposito, "desidero ringraziare i mediatori - Egitto, Qatar e Turchia - per il loro importante impegno e, in particolare, il mio eccezionale team, il cui lavoro instancabile ha reso possibile questa svolta storica. Non permetteremo che la minaccia emersa da Gaza il 7 ottobre possa ricostituirsi! Grazie a questo accordo, Gaza sarà finalmente affidata a un nuovo governo palestinese al servizio del suo popolo". Infine, "congratulazioni a tutti per questo straordinario traguardo che tutti ritenevamo impossibile da raggiungere!", conclude il presidente Usa.

Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua: due responsabili hanno affermato all'agenzia Afp che è stata raggiunta l'intesa.

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