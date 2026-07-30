Crolla un edificio in Sicilia: si cercano i dispersi
Cani da ricerca, droni e un centro di crisi comunale sono stati mobilitati per soccorrere i residenti coinvolti e garantire la sicurezza della zona colpita.
Cani da ricerca, droni e un centro di crisi comunale sono stati mobilitati per soccorrere i residenti coinvolti e garantire la sicurezza della zona colpita.
MESSINA - Nel crollo parziale di un edificio a Messina, in Sicilia, diverse persone sono rimaste ferite e sono attualmente ricoverate in ospedale. Al momento si registrano sette dispersi. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre specializzate, impegnate nella ricerca sotto le macerie. L’immobile, situato nella zona sud della città portuale, ospita appartamenti e negozi.
Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha inizialmente ipotizzato che il crollo potesse essere stato causato dall’esplosione di una bombola di gas. Successivamente, però, si è fatta strada l’ipotesi di un cedimento strutturale. In un post su Facebook ha espresso vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie, sottolineando il clima di paura e preoccupazione che stanno vivendo.
Cani da ricerca e droni in azione
Secondo quanto riferito da Basile, l’amministrazione comunale ha attivato il centro di crisi per coordinare gli interventi e fornire supporto ai residenti coinvolti. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha garantito il sostegno della Regione per tutte le misure necessarie.
Sul luogo dell’incidente sono stati impiegati anche cani da ricerca e droni per individuare eventuali persone intrappolate tra le macerie. La parte danneggiata dell’edificio è stata messa in sicurezza, consentendo di proseguire le operazioni di ricerca in condizioni più sicure.