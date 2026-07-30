Crolla un edificio in Sicilia: si cercano i dispersi

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha inizialmente ipotizzato che il crollo potesse essere stato causato dall’esplosione di una bombola di gas. Successivamente, però, si è fatta strada l’ipotesi di un cedimento strutturale. In un post su Facebook ha espresso vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie, sottolineando il clima di paura e preoccupazione che stanno vivendo.