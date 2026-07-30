Ceuta sotto assedio: migliaia di migranti arrivano a nuoto, nove i morti

Le immagini di ragazzi fradici che raggiungono la riva e delle colonne umane lunghe chilometri sulle colline confinanti con Ceuta - porta d'ingresso dell'Europa in Africa - hanno riportato la città autonoma all'incubo del maggio 2021, quando oltre 8'000 migranti attraversarono la frontiera in appena 48 ore, provocando una grave crisi umanitaria e diplomatica con Rabat.

Madrid mobilita l'esercito

Ora Madrid è pronta a mobilitare l'esercito per far fronte alla situazione. E mentre Bruxelles segue l'evoluzione della crisi e assicura il massimo impegno per proteggere le frontiere della Ue, a Roma fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il governo sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna.