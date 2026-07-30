Cerca e trova immobili
Segnalaci
SPAGNA / MAROCCO

Ceuta sotto assedio: migliaia di migranti arrivano a nuoto, nove i morti

È crisi nell'enclave spagnola al confine con il Marocco. Le autorità locali chiedono rinforzi
Ceuta sotto assedio: migliaia di migranti arrivano a nuoto, nove i morti
Ceuta sotto assedio: migliaia di migranti arrivano a nuoto, nove i morti
AFP
Fonte Ansa / Paola Del Vecchio
di Redazione
Ceuta sotto assedio: migliaia di migranti arrivano a nuoto, nove i morti
È crisi nell'enclave spagnola al confine con il Marocco. Le autorità locali chiedono rinforzi

CEUTA - Le forze di sicurezza marocchine non hanno neanche provato a fermare la valanga di uomini, donne e bambini, perfino persone disabili, che nel giro di poche ore - prima per mare, poi attraversando via terra la frontiera - hanno cambiato il volto di Ceuta.

Per giorni i droni, i sistemi laser e le motovedette della Guardia Civil hanno inseguito nel buio giovani, molti minorenni, che tentavano di raggiungere a nuoto la costa spagnola aggirando la scogliera frangiflutti del Tarajal. Ma la situazione è improvvisamente degenerata, con migliaia di persone che si sono riversate verso l'enclave spagnola alla luce del giorno, correndo verso la doppia barriera di confine.

Le immagini di ragazzi fradici che raggiungono la riva e delle colonne umane lunghe chilometri sulle colline confinanti con Ceuta - porta d'ingresso dell'Europa in Africa - hanno riportato la città autonoma all'incubo del maggio 2021, quando oltre 8'000 migranti attraversarono la frontiera in appena 48 ore, provocando una grave crisi umanitaria e diplomatica con Rabat.

Madrid mobilita l'esercito
Ora Madrid è pronta a mobilitare l'esercito per far fronte alla situazione. E mentre Bruxelles segue l'evoluzione della crisi e assicura il massimo impegno per proteggere le frontiere della Ue, a Roma fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il governo sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna.

A lanciare per primo l'allarme era stato il presidente dell'enclave, Juan Jesus Vivas, denunciando la pressione migratoria nell'ultima settimana con l'arrivo di 1'500-2'000 persone a nuoto, a un ritmo di 300 al giorno. «Siamo di fronte a un'assoluta emergenza umanitaria e sociale», ha ripetuto il governatore, che ha chiesto a Madrid di dichiarare lo stato di emergenza nazionale, istituire un comando unico e rafforzare le forze di sicurezza con il dispiegamento dell'esercito a difesa della "sicurezza dei cittadini".

L'Assemblea di Ceuta ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che sollecita la chiusura temporanea della frontiera col Marocco come misura «urgente e improrogabile» per quella che è stata definita «la più grave crisi degli ultimi anni».

«Attraversare il confine è più facile»
Dietro la nuova ondata migratoria, povertà, assenza di prospettive e aspettative alimentate dai social network, assieme alla finestra di opportunità rappresentata dal bel tempo e il mare calmo, a un passo dallo Stretto di Gibilterra. Ma non solo. «Non trovano vie legali. la loro unica possibilità è buttarsi in mare ed entrare a Ceuta», racconta Ismail El Makdoubi, immigrato e presidente dell'associazione Exmenas.

Secondo l'attivista, la recente sentenza del Tribunale Supremo spagnolo, che esclude i respingimenti immediati per chi raggiunge l'enclave a nuoto ha alimentato, insieme alle reti dei trafficanti e al tam-tam in Rete, la convinzione che attraversare il confine sia ora più facile.

«Almeno nove annegati»
«Ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Migliaia di migranti sono in strada e vagano senza sapere dove andare», è la voce dei residenti di Ceuta che raccontano la dimensione che la crisi sta raggiungendo in queste ore, con numerosi dispersi in mare e la Guardia Civil che ha recuperato almeno nove corpi di persone annegate.

I testimoni descrivono l'inquietudine per il dramma umano e la situazione di insicurezza. «Siamo preoccupati per noi, ma anche per loro, molti arrivano feriti per le traversate a nuoto», raccontano.

Le autorità iberiche non danno stime ufficiali dei migranti entrati. «La valanga umana raggiunge già i 5 chilometri alla frontiera», secondo la corrispondente di TVE. E fra le centinaia di ragazzi che entrano nell'enclave con le dita in segno di vittoria è arrivata anche Farath, ripresa dai media locali, campionessa della nazionale di pallavolo marocchina.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
ceutamaroccomigrantispagna

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Zali lascerà il Governo
LIVE
CANTONE
1 gior
141
322

Zali lascerà il Governo

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
1 gior
28
92

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda
LIVE
LOCARNO
6 ore
36
105

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda

Zali, la Lega prende tempo
LIVE
CANTONE
2 gior
88
248

Zali, la Lega prende tempo

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
2 gior
52
85

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
2 gior

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
8 ore
44
248

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
2 gior
8
54

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
2 gior
19
128

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
2 gior

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»
LIVE
CANTONE
1 gior
43
117

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
LIVE
CANTONE
2 gior
53
175

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»
LIVE
CANTONE
1 gior
145
276

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
2 gior
145
188

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
2 gior
11
66

Guida sui cerchioni per chilometri

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»
LIVE
LUGANO
11 ore
81
105

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
LIVE
CANTONE
2 gior
13
87

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
LIVE
BELLINZONA
1 gior
20

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime
LIVE
CALCIO
2 gior
5
50

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»
LIVE
CANTONE
1 gior
29
112

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»
LIVE
CANTONE
2 gior
45
152

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning
LIVE
BELLINZONA
2 ore

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente
LIVE
CANTONE
1 gior
49
103

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»
LIVE
CANTONE
15 ore
1

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»
LIVE
CANTONE
1 gior
40
116

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza
LIVE
CALCIO
1 gior
8
51

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»
LIVE
CANTONE
13 ore
58
52

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza

«Non è una questione privata»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
93

«Non è una questione privata»

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro
LIVE
ITALIA
22 ore
1

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro

Addio Cornaredo
LIVE
FOTOGALLERY
LUGANO
10 ore
19
54

Addio Cornaredo

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
26

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»

Single sì, ma a caro prezzo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
22
70

Single sì, ma a caro prezzo

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500
LIVE
NBA
2 gior
13

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»
LIVE
CANTONE
1 gior
29
116

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»

Il coleottero giapponese arretra
LIVE
CANTONE
10 ore
13
43

Il coleottero giapponese arretra

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch
LIVE
CANTONE
1 gior
41
72

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
2 gior
29
163

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
LIVE
LOCARNO
2 gior
2
40

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
39

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

Embolo-Atlanta: ci siamo
LIVE
NAZIONALE
14 ore
14
35

Embolo-Atlanta: ci siamo

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
LIVE
CALCIO
2 gior
2
51

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce
LIVE
CANTONE
1 gior
32
70

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe
LIVE
TRAFFICO
3 gior
81
118

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe

La festa? È in Rotonda
LIVE
LOCARNO
1 gior
23

La festa? È in Rotonda

Tragedia nella notte: auto giù dal pendio per 100 metri, morti due giovanissimi
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Tragedia nella notte: auto giù dal pendio per 100 metri, morti due giovanissimi

Caso-Embolo, la Fifa non ci sta: «Si è fatta giustizia»
LIVE
CALCIO
1 gior
14
44

Caso-Embolo, la Fifa non ci sta: «Si è fatta giustizia»

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa
LIVE
LAMONE
12 ore
4
103

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Crolla un edificio in Sicilia: si cercano i dispersi
LIVE
ITALIA
48 min

Crolla un edificio in Sicilia: si cercano i dispersi

Adolescente sparò in un liceo in Georgia: condannato il padre a 15 anni
LIVE
STATI UNITI
54 min

Adolescente sparò in un liceo in Georgia: condannato il padre a 15 anni

Il fondatore di Telegram risponde alle accuse di Mosca
LIVE
RUSSIA / FRANCIA
58 min

Il fondatore di Telegram risponde alle accuse di Mosca

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne
LIVE
ITALIA
5 ore

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne

15 elefanti morti: avrebbero ingerito pomodori avvelenati
LIVE
KENYA
8 ore

15 elefanti morti: avrebbero ingerito pomodori avvelenati

Un oggetto volante penetra nello spazio aereo polacco e si schianta
LIVE
POLONIA
11 ore
17
29

Un oggetto volante penetra nello spazio aereo polacco e si schianta

Incendio a Paros, in stato di fermo il sindaco e altre tre persone
LIVE
GRECIA
11 ore
8

Incendio a Paros, in stato di fermo il sindaco e altre tre persone

Toyota resta leader mondiale per il settimo anno consecutivo
LIVE
GIAPPONE
12 ore
1
10

Toyota resta leader mondiale per il settimo anno consecutivo

Incendi boschivi, morto un terzo pompiere
LIVE
GRECIA
13 ore

Incendi boschivi, morto un terzo pompiere

Incendi sotto controllo in Gironda, attesi pioggia e calo delle temperature
LIVE
FRANCIA
13 ore
1
5

Incendi sotto controllo in Gironda, attesi pioggia e calo delle temperature