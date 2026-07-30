Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne

Stando alle ultime informazioni, l'uomo è un tedesco residente in svizzera (e non di nazionalità elvetica): era impegnato nelle riprese di uno spot pubblicitario della casa automobilistica tedesca.

L'incidente è avvenuto nel territorio di Gignese. Sul posto sono intervenuti l'elicottero del 118 partito da Como, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare. La vettura è stata sequestrata