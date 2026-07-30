Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning
La donna è precipitata da un'altezza di circa 10 metri
CLARO - Tragedia nel pomeriggio di oggi a Claro, dove poco dopo le 16.30 si è verificato un infortunio sportivo con esito letale. Una donna di 52 anni, cittadina belga residente in Belgio, stava praticando canyoning nel Riale Censo insieme a un gruppo.
Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà chiarire, la donna è caduta precipitando per circa 10 metri. L'allarme è stato lanciato dagli altri partecipanti, che hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e della Rega. La 52enne è stata trasportata in elicottero a valle mentre i soccorritori proseguivano le manovre di rianimazione.
Nonostante gli sforzi, la donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Per offrire sostegno psicologico ai presenti è stato attivato il Care Team.
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