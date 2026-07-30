La storia del World Wide Web: un’esperienza immersiva al Film Festival 

LOCARNO - Tra il 5 e il 15 agosto il Locarno film festival ospiterà Web Genesis. Si tratta di un escape room pensata per far conoscere e soprattutto coinvolgere i partecipanti nella storia e nell’evoluzione del World Wide Web.



L’esperienza permette di immergersi in un futuro distopico in cui un’intelligenza artificiale ha preso il controllo del Web e ne sta riscrivendo la storia, cancellando ogni traccia della sua origine umana. La sfida per i giocatori, in squadre da 2 o da 4, consiste nell’esplorare un archivio protetto e ricostruire tramite diversi indizi i momenti chiave della nascita del World Wide Web.



Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico la storia della nascita del Web integrandolo in eventi culturali di rilievo sul territorio ticinese.

Gli interessati possono iscriversi al seguente link: https://www.storiadelweb.ch/. Il gruppo che completerà la missione nel minor tempo possibile vincerà un viaggio al CERN di Ginevra, luogo simbolico della nascita del Web.