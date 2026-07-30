Lugano ha il suo Piano energetico comunale

Proseguono inoltre gli interventi di risanamento energetico degli edifici pubblici, l’elettrificazione della flotta comunale e lo sviluppo del fotovoltaico. Alla fine del 2025 erano 20 gli edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici. Tra i progetti più rilevanti figura l’impianto previsto al nuovo Polo sportivo e degli eventi, che con una potenza di 1'432 kW sarà il più grande del Luganese e uno dei maggiori del Cantone.

Dal punto di vista finanziario, l’attuazione del Piano non comporterà nuovi oneri diretti per il Comune. Gli interventi di AIL SA saranno sostenuti attraverso un programma di investimenti dedicato, mentre le misure comunali saranno finanziate tramite strumenti già previsti nel Piano finanziario e con il contributo del Fondo cantonale per le Energie Rinnovabili, che mette a disposizione circa 2,4 milioni di franchi all’anno. La riduzione dei consumi energetici consentirà inoltre risparmi nel medio e lungo periodo. Il Piano tiene conto anche dell’impatto economico su cittadini e proprietari immobiliari, proponendo misure per favorire la conversione del parco immobiliare privato verso le energie rinnovabili.