Undici tappe, mille sapori
Il prossimo 12 settembre debutta “Sapori in Carvina”, un nuovo percorso enogastronomico tra Mezzovico e Monteceneri. L'obiettivo? Valorizzare il territorio e le sue tradizioni.
Il prossimo 12 settembre debutta “Sapori in Carvina”, un nuovo percorso enogastronomico tra Mezzovico e Monteceneri. L'obiettivo? Valorizzare il territorio e le sue tradizioni.
MONTECENERI/MEZZOVICO-VIRA - Una giornata tra natura e prodotti locali lungo un itinerario di quasi 12 chilometri con undici tappe degustative: è questo “Sapori in Carvina”, il nuovo evento enogastronomico in programma sabato 12 settembre nella Valle della Carvina, tra i Comuni di Monteceneri e Mezzovico-Vira.
Alla sua prima edizione, la manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze gastronomiche, offrendo ai partecipanti un’esperienza che unisce il piacere del cammino alla scoperta dei sapori locali.
Il percorso si sviluppa su una distanza di 11,9 chilometri, con un dislivello di circa 350 metri, attraversando boschi, prati e borghi. Lungo il tragitto sono previste undici tappe gastronomiche, dove sarà possibile degustare specialità preparate con prodotti del territorio e incontrare produttori e realtà locali.
Per garantire un’esperienza piacevole e senza affollamenti, le partenze saranno scaglionate ogni 15 minuti a partire dalle 8 dal Centro Sportivo di Rivera.
«Sapori in Carvina vuole diventare un appuntamento capace di valorizzare il nostro territorio e di creare un’occasione d’incontro tra persone, produttori e associazioni locali. L’idea è quella di far vivere la valle in modo diverso, attraverso un percorso che racconta il Ticino con i suoi sapori, i suoi paesaggi e la sua ospitalità», spiega Roberto Ferrari, presidente di Sapori in Carvina.
L’evento è reso possibile grazie all’impegno di numerosi volontari e alla collaborazione delle società del territorio coinvolte nell’organizzazione: AS Monteceneri, Carnevale Ciora e Salam, Pro Sigirino, Filarmonica Unione Carvina, Sci Club Monte Tamaro, Amici di Camignolo e FC Rapid Bironico.
I biglietti sono acquistabili online fino a esaurimento dei posti disponibili. La quota di partecipazione è di 75 franchi per gli adulti (dai 16 anni), 40 franchi per i bambini tra i 6 e i 16 anni, mentre i più piccoli partecipano gratuitamente.
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.saporiincarvina.ch o contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail info@saporiincarvina.ch.