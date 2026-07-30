Undici tappe, mille sapori

Il percorso si sviluppa su una distanza di 11,9 chilometri, con un dislivello di circa 350 metri, attraversando boschi, prati e borghi. Lungo il tragitto sono previste undici tappe gastronomiche, dove sarà possibile degustare specialità preparate con prodotti del territorio e incontrare produttori e realtà locali.

Per garantire un’esperienza piacevole e senza affollamenti, le partenze saranno scaglionate ogni 15 minuti a partire dalle 8 dal Centro Sportivo di Rivera.