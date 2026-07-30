Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona

«Una produzione simile ha moltissime richieste alle quali far fronte e spesso, come in questo caso, con pochissimo preavviso», sottolinea Lisa Barzaghi, direttrice della Ticino Film Commission. «In una manciata di giorni, da quando siamo stati contattati, abbiamo quindi lavorato su tutti i fronti: dal trovare alloggio per una troupe di una quarantina di persone in un periodo di alta stagione, fino agli aspetti più particolari, come ottenere le autorizzazioni per usare nelle riprese alcuni animali, oppure scovare un numero sufficiente di crash pad da arrampicata richiesti poche ore prima dell’inizio della lavorazione. È un lavoro intenso che svolgiamo con passione per concretizzare occasioni che vanno prese al volo e che dimostrano come il nostro territorio, con un gioco di squadra di tutti gli enti coinvolti, sia in grado di accogliere con professionalità progetti dalla forte visibilità internazionale. Anche da un giorno all’altro».