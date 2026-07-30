BELLINZONA
Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica
Presente sul luogo anche un’ambulanza.
Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica
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Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica
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Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica
Presente sul luogo anche un’ambulanza.
Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica
Presente sul luogo anche un’ambulanza.
BELLINZONA - Le informazioni sono ancora frammentarie, ma nel pomeriggio un elicottero della Rega è intervenuto nella zona del Pizzo di Claro per un recupero.
Come mostrano le immagini inviate da un lettore, l’elicottero avrebbe assicurato una persona alla barella, trasportata con il verricello, per poi atterrare nel campo da calcio di Claro, poco distante.
Sul posto è giunta anche un’ambulanza ed è stata allestita la tenda bianca della polizia scientifica.
Stando a una seconda segnalazione, l'elicottero avrebbe recuperato 5 persone, trasferite poi al campo da calcio. Al momento non sono note le loro condizioni.
Seguiranno aggiornamenti.
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