Il fondatore di Telegram risponde alle accuse di Mosca

Il servizio federale russo per il controllo finanziario (Rosfinmonitoring) ha inserito oggi Durov nella lista degli individui e organizzazioni estremiste o terroriste, ciò comporta il congelamento dei suoi fondi in Russia, dopo che ieri il servizio d'intelligence interno (FSB) aveva reso noto che il miliardario era stato inserito nella lista dei ricercati.

Durov, che ha fondato Telegram nel 2013 e che in seguito ha acquisito anche le cittadinanze della Francia e degli Emirati Arabi Uniti, è accusato di non avere cancellato dalla piattaforma canali e chatbot «utilizzati dai servizi speciali ucraini ed organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare e coordinare atti di sabotaggio e terrorismo in Russia».