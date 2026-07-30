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Adolescente sparò in un liceo in Georgia: condannato il padre a 15 anni
La sentenza evidenzia il ruolo della responsabilità genitoriale nella prevenzione delle tragedie scolastiche.
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Fonte Ats Ans
Adolescente sparò in un liceo in Georgia: condannato il padre a 15 anni
La sentenza evidenzia il ruolo della responsabilità genitoriale nella prevenzione delle tragedie scolastiche.
WASHINGTON - Il padre del 15enne che nel 2024 ha aperto il fuoco in un liceo in Georgia è stato condannato a 15 anni di carcere per aver dato al figlio come regalo di Natale l'arma usata poi per sparare all'Apalachee High School.
Una giuria ha riconosciuto Colin Gray colpevole di diversi capi d'accusa, fra i quali omicidio di secondo grado e omicidio colposo. Nel settembre 2024 la sparatoria causò quattro morti, due studenti e due insegnanti.
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