Il peso dei cambiamenti climatici

I pirocumulonembi stanno diventando sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico visto che il surriscaldamento globale ha portato ad una modificazione “dell'atmosfera, del clima superficiale e non solo” come detto dal professor McRae. La probabilità che si venga a creare un pirocumulonembo aumenta con il verificarsi di determinate condizioni come le temperature particolarmente elevate, forti venti e poca umidità, a loro volta divenute più frequenti a causa del cambiamento climatico. L'Europa sta conoscendo delle estati sempre più torride, ed il terreno, di conseguenza, sta diventando maggiormente arido e suscettibile agli incendi che, da tempo, devastano soprattutto il sud dell'Europa. La Spagna è attualmente il Paese europeo più colpito dalla piaga degli incendi estivi con oltre duecentomila ettari di terreno bruciato, oltre il 0,4% del territorio nazionale, secondo il Programma europeo di osservazione della Terra Copernicus. Domenica 26 luglio, il primo ministro Pedro Sánchez ha dichiarato di aspettarsi delle settimane molto dure, essendo state evacuate oltre novantamila persone nelle aree intorno a Madrid, Toledo e Ávila. Anche il Portogallo si trova ad affrontare degli incendi molto gravi, registrando secondo Euronews “la seconda percentuale più alta di territorio bruciato dell'Unione europea, pari allo 0,3%” ed in Italia sono bruciate ampie zone del Gargano, della Sicilia e la Calabria, oltre ad altre Regione del Mezzogiorno. Sempre secondo tale fonte, alcuni Paesi non appartenenti all'Ue, come l'Ucraina e il Montenegro, hanno registrato tassi ancora più elevati, rispettivamente 0,4% e 0,6%. Nel complesso, comunque, si tratta della peggiore stagione degli incendi mai registrata: nel 2026, infatti, l'Unione europea si è trovata a dover affrontare circa milleduecento incendi nel 2026, più del doppio della media annua di cinquecentosettanta, secondo il Sistema di informazione sugli incendi boschivi dell'Ue, ed è già andato in fumo una superficie all'incirca pari a quella dell'intero Lussemburgo. Per l'Intergovernmental Panel on Climate Change, Ipcc, gli incendi sono a tutti degli eventi climatici estremi e nonostante il suo innesco non derivi quasi mai dal cambiamento climatico in corso quest'ultimo determina le condizioni che rendono in breve tempo un incendio ingovernabile, quali le temperature elevate, la vegetazione secca e le stagioni calde sempre più lunghe. Tutto ciò meriterebbe una seria riflessione a livello politico per non trovarsi ogni estate a doversi disperare per le migliaia di ettari di terreno boschivo andati in fumo, senza considerare la mortalità per gli uomini ed animali e i danni economici per le infrastrutture coinvolte.