Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"

Ritorno alle origini

Per Lia è una sorta di ritorno alle origini dal momento che già nella sua infanzia e nella sua adolescenza si è trovata a condividere quello che aveva con tante persone. «Stavolta però l'ho fatto per scelta – dice –. Una scelta consapevole. Mentre da figlia mi è semplicemente capitato. Avevo in totale dodici fratelli e sorelle. Io ero la numero nove e si seguiva un po' la legge della giungla. La mia famiglia non era benestante, avevamo poco. I miei genitori mi hanno insegnato ad avere fiducia nella vita».

Rivivere l'esperienza comunitaria da adulta per Lia è stato illuminante. «Le decisioni venivano prese nel cosiddetto cerchio della parola, passandosi un bastone di mano in mano. Chi aveva il bastone in mano poteva esprimersi. E tu dovevi aspettare che arrivasse a te per parlare. Queste erano le regole. È una parentesi che è durata per cinque anni, fino alla nascita della mia secondogenita, otto anni fa. È nata in una stalla ristrutturata, con le donne della mia vita e mio marito accanto».