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Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail

Nessun ferito, solo danni materiali e disagi al traffico
Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail
FVR / M. Franjo
di Cronaca Ticino
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Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail
Nessun ferito, solo danni materiali e disagi al traffico

BODIO - Attimi di apprensione questa sera sull'autostrada A2, all'altezza di Bodio, dove un'automobile con targhe italiane è finita contro il guardrail.

Stando a nostre informazioni, l'incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione sud, in prossimità dell'area di sosta. Per cause che saranno accertate dalla Polizia cantonale, il conducente pare abbia perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro il guardrail laterale destro.

Nonostante l'impatto, nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, che hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso. Il recupero dell'auto è stato affidato al servizio di soccorso stradale.

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