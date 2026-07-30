GIORNICO
Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail
Nessun ferito, solo danni materiali e disagi al traffico
FVR / M. Franjo
Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail
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Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail
Nessun ferito, solo danni materiali e disagi al traffico
Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail
Nessun ferito, solo danni materiali e disagi al traffico
BODIO - Attimi di apprensione questa sera sull'autostrada A2, all'altezza di Bodio, dove un'automobile con targhe italiane è finita contro il guardrail.
Stando a nostre informazioni, l'incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione sud, in prossimità dell'area di sosta. Per cause che saranno accertate dalla Polizia cantonale, il conducente pare abbia perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro il guardrail laterale destro.
Nonostante l'impatto, nessuna persona è rimasta ferita.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, che hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso. Il recupero dell'auto è stato affidato al servizio di soccorso stradale.
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