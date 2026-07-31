L’idea per sostenere negozi e servizi locali
Il progetto, una carta regalo cittadina, mira a rafforzare la coesione urbana e a promuovere l’identità di Mendrisio attraverso un circuito di spesa dedicato.
MENDRISIO - Una carta regalo cittadina per sostenere il commercio locale e rafforzare l’economia di prossimità. La proposta è al centro di una mozione inoltrata al Municipio di Mendrisio dai consiglieri comunali Gregorio Aostalli (Centro) e Jacopo Scacchi (Verdi), e prevede la creazione della Mendrisio Gift Card, uno strumento prepagato acquistabile da privati, aziende ed enti e spendibile esclusivamente presso le attività aderenti sul territorio comunale.
L’obiettivo è semplice: incentivare i consumi locali in un contesto segnato dalla crescente concorrenza dell’e-commerce e dei grandi poli commerciali. Commercio al dettaglio, ristorazione, cultura e servizi rappresentano infatti un pilastro della vitalità urbana, contribuendo non solo all’occupazione e al gettito fiscale, ma anche alla qualità degli spazi pubblici e alla coesione sociale.Il modello si ispira a esperienze già consolidate in altre città svizzere, come Berna e Basilea, dove carte analoghe permettono di canalizzare la spesa verso le economie cittadine garantendo al contempo libertà di scelta per chi le utilizza.
A differenza di una moneta locale, ipotesi già scartata in passato a Mendrisio, la gift card non introduce un sistema valutario alternativo, ma si configura come un mezzo di pagamento semplice e immediato.La carta potrebbe essere acquistata online, presso sportelli comunali o esercizi convenzionati, con importo libero e possibilità di utilizzo frazionato in più occasioni. Il circuito includerebbe negozi, bar, ristoranti, attività culturali, artigiani e professionisti. Una sezione dedicata sul sito della Città permetterebbe di consultare l’elenco aggiornato degli aderenti e una mappa interattiva, trasformando lo strumento anche in una vetrina digitale dell’offerta locale.
Le possibilità di utilizzo sono ampie: regali privati, premi aziendali, riconoscimenti associativi o iniziative istituzionali. La carta si rivolgerebbe non solo ai residenti, ma anche a lavoratori, studenti e visitatori che frequentano quotidianamente Mendrisio.
Accanto alla funzione economica, il progetto punta anche sulla valorizzazione dell’identità cittadina attraverso un design curato e potenziali edizioni tematiche dedicate ai quartieri e al patrimonio locale.I costi per il Comune riguarderebbero principalmente l’organizzazione e la gestione del sistema, mentre il valore delle carte sarebbe interamente finanziato dagli acquirenti. A fronte di un investimento contenuto, il beneficio atteso è un maggiore radicamento della spesa sul territorio.
La Mendrisio Gift Card si propone così come uno strumento concreto e flessibile per sostenere il tessuto economico cittadino, favorendo al tempo stesso la scoperta e la frequentazione delle attività locali.
Le richieste:
- elaborare e realizzare un sistema comunale di carta regalo cittadina;
- definire modalità semplici per l’acquisto, il caricamento, la distribuzione e l’utilizzo della carta;
- prevedere l’adesione volontaria degli esercizi economici situati sul territorio comunale;
- coinvolgere nella progettazione e nell’attuazione le associazioni economiche, commerciali e gli altri attori interessati;
- valutare l’utilizzo delle competenze, delle infrastrutture e dei canali già disponibili presso la Città, anche in relazione alla Mendrisio Card;
- curare un’identità grafica attrattiva e rappresentativa di Mendrisio, valutando il coinvolgimento delle scuole, degli istituti formativi, degli artisti e dei professionisti presenti sul territorio;
- promuovere la carta presso la popolazione, le aziende, gli enti e le persone che lavorano, studiano o visitano Mendrisio;
- valutare l’impiego della carta anche da parte della Città nell’ambito di premi, riconoscimenti e omaggi istituzionali.