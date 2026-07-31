L’idea per sostenere negozi e servizi locali

L’obiettivo è semplice: incentivare i consumi locali in un contesto segnato dalla crescente concorrenza dell’e-commerce e dei grandi poli commerciali. Commercio al dettaglio, ristorazione, cultura e servizi rappresentano infatti un pilastro della vitalità urbana, contribuendo non solo all’occupazione e al gettito fiscale, ma anche alla qualità degli spazi pubblici e alla coesione sociale.Il modello si ispira a esperienze già consolidate in altre città svizzere, come Berna e Basilea, dove carte analoghe permettono di canalizzare la spesa verso le economie cittadine garantendo al contempo libertà di scelta per chi le utilizza.