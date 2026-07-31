ASCONA
Al Lido Patriziale i fuochi d'artificio ci saranno
Serata tra musica e animazione per celebrare la Festa nazionale
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Al Lido Patriziale i fuochi d'artificio ci saranno
Serata tra musica e animazione per celebrare la Festa nazionale
ASCONA - È confermato lo spettacolo pirotecnico del 1° Agosto al Lido Patriziale di Ascona. In occasione della Festa nazionale, Seven Group organizza una serata aperta a tutta la popolazione, con accesso libero e gratuito alla spiaggia a partire dalle 20.30.
L’evento sarà accompagnato da musica e animazione, in attesa del momento clou previsto per le 22.30, quando prenderà il via lo spettacolo pirotecnico. L’invito è rivolto a tutti i cittadini e visitatori a partecipare ai festeggiamenti del 1° Agosto in riva al lago.
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