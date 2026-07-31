Medacta ancora in crescita, aumentano i ricavi nei primi sei mesi

Fondata nel 1999, Medacta è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e nello sviluppo di tecniche chirurgiche di accompagnamento. È in particolare attiva nei comparti delle protesi articolari, della chirurgia della colonna vertebrale e della medicina dello sport. Opera in oltre 70 paesi e ha in organico più di 2000 dipendenti. L'esordio in borsa è avvenuto nell'aprile 2019.