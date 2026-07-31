Il presidente nazionale dell'Udc: «A Berna Udc ticinese e Lega unite»

Diverso invece è il discorso per le elezioni federali. La volontà di Dettling è che l'unione faccia la forza, quindi Udc e Lega dovranno correre insieme: «A livello federale, visto che poi ci sono conseguenze sulla composizione delle Camere federali, abbiamo invece interesse a fare in modo che ci siano congiunzioni di lista nella destra borghese. In passato è stato fatto e i risultati si sono visti. La Deputazione ticinese è composta per il quaranta per cento, ovvero quattro rappresentanti su dieci totali, da esponenti di Lega e Udc. Con Lorenzo Quadri c’è inoltre un’ampissima visione comune, la pensiamo allo stesso modo su tutti i grandi temi che si discutono sotto la cupola di Palazzo federale».