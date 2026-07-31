Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»

Recentemente, aggiunge, «abbiamo anche tenuto una conferenza stampa molto seguita: è difficile sostenere di non essere stati informati. Inoltre, è stato concesso un mese e mezzo in più rispetto alla scadenza iniziale del 15 giugno. Mi auguro che nel frattempo tutti si siano almeno attivati per richiedere la nuova autorizzazione».

«I controlli sono diventati più rigorosi»

Chi si è mosso per tempo è Filippo Picardi, proprietario del Ristorante Stadio Lugano. «Abbiamo dovuto effettuare alcuni interventi, anche se eravamo già in gran parte a norma. Dopo quanto accaduto a Crans-Montana, i controlli sono diventati più rigorosi. Nel nostro caso non si è trattato di un investimento particolarmente oneroso: abbiamo installato la segnaletica luminosa per le uscite di sicurezza, sostituito gli estintori e reso ben visibile la loro posizione anche per i clienti».