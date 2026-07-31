Il primo agosto di Locarno si festeggia in Città Vecchia
E senza fuochi d'artificio. Il programma completo della serata in Piazza Sant'Antonio reso noto dal Municipio.
LOCARNO - La Città di Locarno festeggerà la Festa nazionale sabato 1° agosto in Piazza Sant’Antonio, nel cuore della Città Vecchia.
«Le celebrazioni di quest'anno assumono un valore speciale perché si inseriscono nelle celebrazioni per il 50° anniversario della Pro Città Vecchia, da mezzo secolo impegnata nella valorizzazione del centro storico», conferma il Municipio.
Il programma prenderà il via alle 19.15 con l’esibizione della Banda Cittadina di Locarno.
Alle 19.45 seguirà il discorso ufficiale affidato a Niccolò Castelli, regista e sceneggiatore ticinese, direttore artistico delle Giornate cinematografiche di Soletta e tra i promotori della nascita della Ticino Film Commission. L’oratore sarà introdotto dal sindaco Nicola Pini.
Dopo l’allocuzione e l’esecuzione del tradizionale Salmo Svizzero, la serata proseguirà con una maccheronata offerta alla popolazione e l’intrattenimento musicale del Duo Believe, formato da Matteo Piazza e Lara Lanzi.
In caso di pioggia intensa, la manifestazione sarà annullata.