Il primo agosto di Locarno si festeggia in Città Vecchia

Il programma prenderà il via alle 19.15 con l’esibizione della Banda Cittadina di Locarno.

Alle 19.45 seguirà il discorso ufficiale affidato a Niccolò Castelli, regista e sceneggiatore ticinese, direttore artistico delle Giornate cinematografiche di Soletta e tra i promotori della nascita della Ticino Film Commission. L’oratore sarà introdotto dal sindaco Nicola Pini.