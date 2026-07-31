«Non è un verdetto sulla piazza luganese»

Non è più una via frequentata quasi esclusivamente da una clientela tradizionale legata alla piazza finanziaria luganese, «ma una destinazione che si rivolge contemporaneamente ai residenti, agli ospiti svizzeri, al turismo internazionale e ai visitatori delle regioni vicine. I dati Global Blue mostrano bene questo cambiamento. Nel 2019 la Cina rappresentava il 26% degli acquisti tax free registrati a Lugano e la Russia il 14%. Nel 2025 gli Stati Uniti sono diventati il primo mercato con il 19%, seguiti dal Regno Unito con il 12%, mentre Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti rappresentano ciascuno l’8%. La Cina è scesa al 4%». Non è quindi semplicemente diminuita la clientela internazionale. «È cambiata la sua provenienza».

Milano: una vicinanza che pesa oppure un'opportunità?

E su questo aspetto impossibile non aggiungere nell'equazione anche Milano, ma quanto pesa la vicinanza con il capoluogo lombardo in termini di concorrenza? «Milano possiede una massa critica di marchi, eventi e flussi turistici che Lugano non può e non deve cercare di replicare. La nostra forza sta altrove: in una dimensione più raccolta, nella qualità del servizio, nella sicurezza, nella discrezione e nella possibilità di vivere lo shopping all’interno di una città affacciata sul lago. I dati ci confermano che Milano non è soltanto una concorrente, ma anche una porta di accesso».