Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»

«Io sto provando a proporre qualcosa di un po' diverso qui a Mendrisio, sto dando tutto me stesso per tenere il mio locale sano ma da solo semplicemente non ce la faccio. È capitato in alcuni casi che saltassero fuori dei problemi, magari anche a ristorante pieno e nel bel mezzo del servizio, e la polizia mi ha spesso e volentieri ignorato. Qualche volta ho dovuto risolvere la cosa da me», ci conferma.

In seguito all'incidente di giovedì notte, anche il sindaco Samuele Cavadini lo ha chiamato per fare chiarezza: «L'ho ringraziato per la vicinanza e per l'operato delle forze dell'ordine, ma gli ho spiegato dettagliatamente la mia situazione e illustrato le mie criticità. Si può fare senz'altro di meglio, speriamo...», conclude.