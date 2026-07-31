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Il calendario ci rema contro: quante feste nel weekend!

Da qui fino a Santo Stefano poche occasioni per ponti e vacanze prolungate, con la maggior parte delle festività che cadranno nel weekend. E l'anno prossimo... non andrà meglio.
Il calendario ci rema contro: quante feste nel weekend!
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di Cronaca Ticino
Il calendario ci rema contro: quante feste nel weekend!
Da qui fino a Santo Stefano poche occasioni per ponti e vacanze prolungate, con la maggior parte delle festività che cadranno nel weekend. E l'anno prossimo... non andrà meglio.

LUGANO - Questa è una di quelle notizie che potrebbero guastarvi la giornata. Se tra i vostri colleghi c'è il classico artista dei ponti, quello capace di incastrare giorni liberi con la precisione di un orologiaio e di trasformare una festività ben piazzata in una settimana di vacanza, per lui i prossimi mesi si preannunciano complicati.

Perché da qui a Santo Stefano, dei cinque giorni festivi che ci spetterebbero, in realtà ne godremo appieno soltanto due. Gli altri, ahinoi, cadono durante il weekend.

Sfortune per le quali non possiamo che prendercela con il calendario. Ma tant'è. A rendere il tutto ancora più indigesto è il fatto che tre di questi giorni festivi "persi" arrivino praticamente uno dopo l'altro: il Primo agosto sarà infatti sabato, così come Ferragosto. Il Primo novembre, invece, cadrà di domenica. Insomma, Tutti i Santi, quest'anno, sembrano avere ben altro da fare che venirci in soccorso.

Va decisamente meglio con l'Immacolata, martedì 8 dicembre, e con Natale, che cadrà di venerdì. Ma questo significa anche che Santo Stefano, purtroppo, ha deciso di presentarsi proprio nel sesto giorno della settimana.

Il verdetto, dunque, è impietoso: pochi ponti all’orizzonte. Al massimo, qualche passerella. E per il popolo dei vacanzieri seriali, non resta che iniziare a studiare il 2027. Anzi... forse è meglio di no.

Il calcolo è presto fatto: ben 5 delle 15 festività ufficiali, infatti, cadranno nel weekend: 1° maggio (sabato); 1° agosto (domenica); 15 agosto (domenica); 25 dicembre (sabato) 26 dicembre (domenica).

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